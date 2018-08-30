МЧС выясняют информацию о вынесенной на берег северокорейской шхуне в Приморье

МЧС направило для проверки информации группу из шести человек, а также одну единица техники.

Спасатели МЧС РФ в настоящее время проверяют данные о северокорейской шхуне, которую вынесло на территорию прибрежной зоны Владивостока

Как уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС России по краю, около 250 иностранных судов, большинство из которых — рыбацкие шхуны из КНР и КНДР, пережидали шторм в Приморье.

По данным пограничного управления, одному рыбаку все же потребовалась медицинская помощь.

«Поступила информация, что на прибрежную зону под мост на остров Русский со стороны материка вынесло северокорейское судно. По информации очевидцев, там могут быть люди», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для проверки этих данных была отправлена группа из шести человек, а также задействована одна единица техники.