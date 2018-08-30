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В Барнауле из-за пожара эвакуировали 30 жильцов многоквартирного дома
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В Барнауле из-за пожара эвакуировали 30 жильцов многоквартирного дома 

АиФ — Алтай + ещё 2 7 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
30 жильцов многоквартирного дома эвакуировали во время пожара в многоквартирном доме Барнаула.
Как сообщили АиФ-Алтай в ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение о пожаре на ул. Парижской коммуны поступило в 20:09 часов 29 августа. Очаг возгорания находился в подвале двухэтажного шлакоблочного жилого дома размером 40Х13 метров.
Горели вещи на площади 7 кв. метров, было сильное задымление.
На месте происшествия работало 6 звеньев газодымозащитной службы. Из дома вывели 30 жильцов, в том числе 7 детей. Никто не пострадал.
Пожар потушили в 20:42 часов. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
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