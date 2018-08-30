В Барнауле из-за пожара эвакуировали 30 жильцов многоквартирного дома

30 жильцов многоквартирного дома эвакуировали во время пожара в многоквартирном доме Барнаула

Как сообщили АиФ-Алтай в ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение о пожаре на ул. Парижской коммуны поступило в 20:09 часов 29 августа. Очаг возгорания находился в подвале двухэтажного шлакоблочного жилого дома размером 40Х13 метров.

Горели вещи на площади 7 кв. метров, было сильное задымление.

На месте происшествия работало 6 звеньев газодымозащитной службы. Из дома вывели 30 жильцов, в том числе 7 детей. Никто не пострадал.

Пожар потушили в 20:42 часов. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.