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Туман помешал четырем самолетам приземлиться в аэропорту Якутска
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Туман помешал четырем самолетам приземлиться в аэропорту Якутска 

ТАСС 9 часов назад
ЯКУТСК, 30 августа. /ТАСС/. Четыре самолета авиакомпаний «Якутия» и «Глобус» не смогли приземлиться в Якутске из-за густого тумана. Самолетам пришлось уйти в аэропорты якутского Нерюнгри и Хабаровска, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.
"С утра у нас ухудшение погодных условий из-за тумана. Четыре самолета авиакомпаний «Якутия» и «Глобус» не смогли приземлиться в Якутске. Три самолета сели в аэропорту Нерюнгри, один — в Хабаровске", — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что погода уже начала улучшаться. «Ожидаем прибытия задержанных рейсов», — уточнили в пресс-службе.
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