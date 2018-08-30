Туман помешал четырем самолетам приземлиться в аэропорту Якутска

ЯКУТСК , 30 августа. / ТАСС /. Четыре самолета авиакомпаний «Якутия» и «Глобус» не смогли приземлиться в Якутске из-за густого тумана. Самолетам пришлось уйти в аэропорты якутского Нерюнгри Хабаровска , сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"С утра у нас ухудшение погодных условий из-за тумана. Четыре самолета авиакомпаний «Якутия» и «Глобус» не смогли приземлиться в Якутске. Три самолета сели в аэропорту Нерюнгри, один — в Хабаровске", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что погода уже начала улучшаться. «Ожидаем прибытия задержанных рейсов», — уточнили в пресс-службе.