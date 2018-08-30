Ещё
315 лет назад Санкт-Петербург впервые ушёл под воду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

315 лет назад Санкт-Петербург впервые ушёл под воду 

Парламентская газета 12 часов назад
Фото: Парламентская газета
Вода за несколько часов поднялась на 2,5 метра, затопила Заячий остров и смыла часть материалов, заготовленных для строительства Петропавловской крепости.
Наводнения в Санкт-Петербурге — это такая же неотъемлемая черта города, как дожди и белые ночи. Начиная с 1703 года, с момента основания, город затапливало более 300 раз. Если уровень воды в дельте Невы поднимается более 3 метров выше ординара, то наводнение считается катастрофическим. За прошедшее время было зафиксировано три таких стихийных бедствия: в 1777, 1824 и 1924 годах.
С 1703 года о надвигающемся бедствии население города предупреждали выстрелом из вестовой пушки, установленной на Государевом бастионе Петропавловской крепости. С середины XVIII века сигнал о наводнении подавали пушки Адмиралтейства, позднее сигнальные орудия вновь перенесли в Петропавловскую крепость. Эта традиция сохранялась до 1920-х годов.
После первого катастрофического наводнения 1777 года Екатерина II подписала указ об учреждении специальных знаков и сигналов, по которым жители города могли заблаговременно узнать о надвигающемся бедствии.
После наводнения 1824 года инженер Пётр Базен предложил проект каменной дамбы поперёк Финского залива. Однако в XIX веке соорудить такой барьер было практически невозможно. К идее Базена вернулись лишь в конце 1970-х годов, когда началось строительство комплекса защитных сооружений города. Дамба, принятая в эксплуатацию в 2011 году, уже более 10 раз спасала Санкт-Петербург от крупных наводнений.
Парламентская газета: последние новости
Режим ЧС из-за паводков ввели в четырех районах Приморья Украинцам посоветовали перевезти родственников из России Умер Иосиф Кобзон
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Иосиф Кобзон377
Умер Иосиф Кобзон128
Российские пенсии сравнили с мировыми931
Владимир Меньшов госпитализирован18
Табаков лишил детей наследства20
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
00:32
Лукашенко согласовал встречу с Путиным
Политика
05:11
Пока вы спали: в России начнут новую «стройку века»
Общество
02:53
Табаков лишил детей наследства
Шоу-бизнес
01:02
Владимир Меньшов госпитализирован
Шоу-бизнес Общество
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение