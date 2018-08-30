315 лет назад Санкт-Петербург впервые ушёл под воду

Вода за несколько часов поднялась на 2,5 метра, затопила Заячий остров и смыла часть материалов, заготовленных для строительства Петропавловской крепости.

Наводнения в Санкт-Петербурге — это такая же неотъемлемая черта города, как дожди и белые ночи. Начиная с 1703 года, с момента основания, город затапливало более 300 раз. Если уровень воды в дельте Невы поднимается более 3 метров выше ординара, то наводнение считается катастрофическим. За прошедшее время было зафиксировано три таких стихийных бедствия: в 1777, 1824 и 1924 годах.

С 1703 года о надвигающемся бедствии население города предупреждали выстрелом из вестовой пушки, установленной на Государевом бастионе Петропавловской крепости. С середины XVIII века сигнал о наводнении подавали пушки Адмиралтейства, позднее сигнальные орудия вновь перенесли в Петропавловскую крепость. Эта традиция сохранялась до 1920-х годов.

После первого катастрофического наводнения 1777 года Екатерина II подписала указ об учреждении специальных знаков и сигналов, по которым жители города могли заблаговременно узнать о надвигающемся бедствии.

После наводнения 1824 года инженер Пётр Базен предложил проект каменной дамбы поперёк Финского залива. Однако в XIX веке соорудить такой барьер было практически невозможно. К идее Базена вернулись лишь в конце 1970-х годов, когда началось строительство комплекса защитных сооружений города. Дамба, принятая в эксплуатацию в 2011 году, уже более 10 раз спасала Санкт-Петербург от крупных наводнений.