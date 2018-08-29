СМИ: мексиканская авиакомпания, самолет которой разбился на Кубе, возобновляет полеты

ТАСС , 29 августа. Генеральное управление гражданской авиации Мексики отменило временный запрет на полеты в отношении местной авиакомпании Global Air (другое название — Damojh), один из самолетов которой разбился в мае около аэропорта в Гаване. Об этом сообщила в среду на своем сайте газета El Universal.

По ее информации, специалисты завершили проверку деятельности авиаперевозчика и пришли к выводу, что у него есть «условия и возможности» для эксплуатации самолетов. В процессе проверки были осмотрены все воздушные суда, оборудование и помещения, которые использует авиакомпания.

18 мая Boeing 737, арендованный кубинской авиакомпанией Cubana de Aviacion у мексиканской Global Air, разбился практически сразу после вылета из аэропорта Гаваны. Лайнер выполнял внутренний рейс по маршруту Гавана — Ольгин. Самолет упал в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас примерно в 20 км к югу от кубинской столицы.

Изначально в авиакатастрофе выжили три женщины. За их жизни боролись более двадцати врачей различных специальностей, однако две пациентки скончались в больнице. Таким образом, в общей сложности при крушении самолета погибли 112 человек, в том числе пять детей и 11 иностранцев. Причины авиакатастрофы пока не установлены.