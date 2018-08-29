В Ливадии на разбитой штормом шхуне обнаружили живого человека

Судно было сильно повреждено штормом, однако, человеку чудом удалось выжить.

Жители прибрежной зоны обнаружили на разбитой шхуне, которую прибило к берегу в Ливадии , живого человека.

Судно было сильно повреждено штормом, однако, человеку чудом удалось выжить.

На кадрах ролика видно, как экскаватор разбирает разваленную шхуну, и в какой-то момент из нее показывается человек. Ему тут же помогают выбраться наружу и уводят подальше на берег, чтобы оказать первую помощь. По отсутствующему взгляду ясно, что выживший явно находится в глубоком шоке после случившегося.