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В Ливадии на разбитой штормом шхуне обнаружили живого человека
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В Ливадии на разбитой штормом шхуне обнаружили живого человека 

ТК «Звезда» + ещё 2 15 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Судно было сильно повреждено штормом, однако, человеку чудом удалось выжить.
Жители прибрежной зоны обнаружили на разбитой шхуне, которую прибило к берегу в Ливадии, живого человека.
Судно было сильно повреждено штормом, однако, человеку чудом удалось выжить.
На кадрах ролика видно, как экскаватор разбирает разваленную шхуну, и в какой-то момент из нее показывается человек. Ему тут же помогают выбраться наружу и уводят подальше на берег, чтобы оказать первую помощь. По отсутствующему взгляду ясно, что выживший явно находится в глубоком шоке после случившегося.
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