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Рейс Москва — Душанбе вынужденно вернулся из-за драки на борту
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Рейс Москва — Душанбе вынужденно вернулся из-за драки на борту 

Вести.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Москва — Душанбе, был вынужден вернуться в аэропорт после того, как пассажиры начали драку на борту. В результате ЧП пострадала стюардесса.
Как сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах, при наборе высоты на борту самолета А-321 произошла драка между пассажирами, один из которых во время драки стал угрожать якобы имеющейся у него бомбой. Бортпроводники пытались разнять дерущихся, но им этого не удалось. Одна из стюардесс получила травму лица.
Командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета, в Жуковском. На летное поле была вызвана полиция.
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