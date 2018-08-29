Рейс Москва — Душанбе вынужденно вернулся из-за драки на борту

Самолет "Уральских авиалиний" , выполнявший рейс Москва — Душанбе, был вынужден вернуться в аэропорт после того, как пассажиры начали драку на борту. В результате ЧП пострадала стюардесса.

Как сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах, при наборе высоты на борту самолета А-321 произошла драка между пассажирами, один из которых во время драки стал угрожать якобы имеющейся у него бомбой. Бортпроводники пытались разнять дерущихся, но им этого не удалось. Одна из стюардесс получила травму лица.

Командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета, в Жуковском. На летное поле была вызвана полиция.