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Самолет Москва — Душанбе был вынужден экстренно вернуться в аэропорт
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Самолет Москва — Душанбе был вынужден экстренно вернуться в аэропорт 

Москва24 + ещё 2 2 часа назад
Фото: Москва24
Самолет, направляющийся из Москвы в Душанбе был вынужден вернуться в аэропорт из-за драки пассажиров на борту "Уральских авиалиний". Во время потасовки пострадала стюардесса, передает телеканал Москва 24.
"Во время набора высоты на борту самолета А-321 началась драка между пассажирами, один из которых стал угрожать, якобы, имеющейся у него бомбой", — рассказал источник в экстренных службах.
По его словам, бортпроводники пытались разнять дерущихся, но им этого не удалось.
"Бортпроводница получила травму лица. После безуспешных попыток уладить конфликт в воздухе командир принял решение вернуться в аэропорт вылета", — сказал источник.
Самолет приземлился в «Жуковском», в настоящее время на летное поле вызвана полиция.
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