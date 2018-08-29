Самолет, направляющийся из Москвы в Душанбе был вынужден вернуться в аэропорт из-за драки пассажиров на борту "Уральских авиалиний". Во время потасовки пострадала стюардесса, передает телеканал Москва 24.
"Во время набора высоты на борту самолета А-321 началась драка между пассажирами, один из которых стал угрожать, якобы, имеющейся у него бомбой", — рассказал источник в экстренных службах.
По его словам, бортпроводники пытались разнять дерущихся, но им этого не удалось.
"Бортпроводница получила травму лица. После безуспешных попыток уладить конфликт в воздухе командир принял решение вернуться в аэропорт вылета", — сказал источник.
Самолет приземлился в «Жуковском», в настоящее время на летное поле вызвана полиция.