Самолет Москва — Душанбе был вынужден экстренно вернуться в аэропорт

Самолет, направляющийся из Москвы в Душанбе был вынужден вернуться в аэропорт из-за драки пассажиров на борту "Уральских авиалиний" . Во время потасовки пострадала стюардесса, передает телеканал Москва 24.

"Во время набора высоты на борту самолета А-321 началась драка между пассажирами, один из которых стал угрожать, якобы, имеющейся у него бомбой", — рассказал источник в экстренных службах.

По его словам, бортпроводники пытались разнять дерущихся, но им этого не удалось.

"Бортпроводница получила травму лица. После безуспешных попыток уладить конфликт в воздухе командир принял решение вернуться в аэропорт вылета", — сказал источник.

Самолет приземлился в «Жуковском», в настоящее время на летное поле вызвана полиция.