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Пожарные потушили автомобиль, загоревшийся в Приозерском районе
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Пожарные потушили автомобиль, загоревшийся в Приозерском районе 

Ivyborg.ru 17 часов назад
Фото: Ivyborg.ru
Инцидент произошел вчера, 28 августа в поселке Сапёрное, сообщает 143 пожарная часть Сосново в своем официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».
Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.
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