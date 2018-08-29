Пожарные потушили автомобиль, загоревшийся в Приозерском районе

Инцидент произошел вчера, 28 августа в поселке Сапёрное, сообщает 143 пожарная часть Сосново в своем официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.