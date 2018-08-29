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Взрыв произошел в сирийском Африне
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Взрыв произошел в сирийском Африне 

News.ru 17 часов назад
Взрыв произошел в сирийском городе Африн в мухафазе Халеб. По предварительным данным, пострадали 4 человека.
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