СК начал проверку после инцидента с самолетом в Сочи 

ТАСС, 1 сентября. Сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку после инцидента с самолетом авиакомпании UTair в аэропорту Сочи, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.
"Проводим проверку. Обстоятельства устанавливаются", — сказал собеседник, не уточнив подробностей случившегося.
Как ранее сообщил ТАСС источник в экстренных службах Краснодарского края, самолет, летевший из Москвы в Сочи, при посадке в аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, 166 пассажиров эвакуированы.