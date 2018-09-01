СК начал проверку после инцидента с самолетом в Сочи

"Проводим проверку. Обстоятельства устанавливаются", — сказал собеседник, не уточнив подробностей случившегося.

Как ранее сообщил ТАСС источник в экстренных службах Краснодарского края, самолет, летевший из Москвы в Сочи, при посадке в аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, 166 пассажиров эвакуированы.