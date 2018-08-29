Экстремальную посадку авиалайнера в тайфун сняли на видео

В интернете появилось видео посадки лайнера Boeing 787 Dreamliner во время тайфуна над Японией , прошедшего 24-25 марта. Об этом сообщает Metro.

Пилоту японской авиакомпании All Nippon Airways пришлось сажать самолет в аэропорту Токио в плохих метеоусловиях, и на кадрах видно, как его болтает вверх и вниз.

Издание также сообщает, что за эти дни из-за тайфуна в Японии отменили около 300 рейсов, а около 100 тысяч домов остались без электричества.