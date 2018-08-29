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Экстремальную посадку авиалайнера в тайфун сняли на видео
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Экстремальную посадку авиалайнера в тайфун сняли на видео 

Lenta.ru 21 час назад
Фото: Lenta.ru
В интернете появилось видео посадки лайнера Boeing 787 Dreamliner во время тайфуна над Японией, прошедшего 24-25 марта. Об этом сообщает Metro.
Пилоту японской авиакомпании All Nippon Airways пришлось сажать самолет в аэропорту Токио в плохих метеоусловиях, и на кадрах видно, как его болтает вверх и вниз.
Издание также сообщает, что за эти дни из-за тайфуна в Японии отменили около 300 рейсов, а около 100 тысяч домов остались без электричества.
В марте в сети появилось видео посадки самолетов Airbus A380-800 авиакомпании Emirates в аэропорту британского Бирмингема. В подписи к ролику отмечалось, что тогда в Бирмингеме была наименее благоприятная погода: снегопад и сильный ветер, вдобавок на взлетно-посадочной полосе образовалась слякоть.
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