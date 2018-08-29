Очередной пожар в Ростове-на-Дону: горит мусор 

Деловое сообщество: последние новости

Ландшафтный пожар на краю Ростова оставил без света 10 тыс человек

80+: автомобилисты требуют увеличить скорость на Южном подъезде к Ростову

Митинга против повышения пенсионного возраста в Ростове не будет