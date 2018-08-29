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Очередной пожар в Ростове-на-Дону: горит мусор
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Очередной пожар в Ростове-на-Дону: горит мусор 

Деловое сообщество 23 часа назад
Как сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области, на улице Лесной горит мусор. На месте возгорания работает две пожарные бригады. Угрозы распространения пожара нет.
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