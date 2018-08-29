Один человек стал жертвой проливных дождей в Сеуле

Один человек погиб, еще двое пострадали из-за сильных ливней столице Республики Корея . Об этом сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на местные власти.

Жертвой непогоды стал 49-летний мужчина, утонувший в воде. Родственники опознали его тело.

В больницу доставлены пострадавшие: 38-летний мужчина и 64-летняя женщина. О состоянии их здоровья, а также о характере травм, ничего неизвестно.

Осадки продолжаются в Сеуле с 28 августа. Дожди вызвали резкое повышение уровня воды в некоторых частях города. Сильнее всего стихия прошла по таким районам, как Тобонгу, Новонгу и Чонно.

Прогноз синоптиков неутешителен: в ближайшие три дня жителей Сеула все также ждут дожди. Осадки прекратятся только в воскресенье, 2 сентября.

Однако корейцев все же обошла большая беда. Тайфун «Соулик» 24 августа двигался по направлению к городу Тэджон. Однако в последний момент он изменил курс и прошел мимо столицы Южной Кореи. Ненастье атаковало Приморье и принесло до 80% месячной нормы осадков.