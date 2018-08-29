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Один человек стал жертвой проливных дождей в Сеуле
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Один человек стал жертвой проливных дождей в Сеуле 

360tv.ru 29 августа 2018
Один человек погиб, еще двое пострадали из-за сильных ливней столице Республики Корея. Об этом сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на местные власти.
Жертвой непогоды стал 49-летний мужчина, утонувший в воде. Родственники опознали его тело.
В больницу доставлены пострадавшие: 38-летний мужчина и 64-летняя женщина. О состоянии их здоровья, а также о характере травм, ничего неизвестно.
Осадки продолжаются в Сеуле с 28 августа. Дожди вызвали резкое повышение уровня воды в некоторых частях города. Сильнее всего стихия прошла по таким районам, как Тобонгу, Новонгу и Чонно.
Прогноз синоптиков неутешителен: в ближайшие три дня жителей Сеула все также ждут дожди. Осадки прекратятся только в воскресенье, 2 сентября.
Однако корейцев все же обошла большая беда. Тайфун «Соулик» 24 августа двигался по направлению к городу Тэджон. Однако в последний момент он изменил курс и прошел мимо столицы Южной Кореи. Ненастье атаковало Приморье и принесло до 80% месячной нормы осадков.
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