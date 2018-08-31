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Большая вода затопила 1500 зданий в Южной Корее
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Большая вода затопила 1500 зданий в Южной Корее 

Мир24 + ещё 2 3 часа назад
Более 300 человек пострадали, 1500 зданий затоплены. Стихия пришла в Южную Корею, сообщает ТАСС.
Известно о гибели из-за высокой воды, по меньшей мере, одного человека в Сеуле. Наводнение застигло врасплох мужчину за рулем, автомобилист утонул в своей машине.
Десятки людей в разных регионах страны вынуждены покинуть свои дома и укрываться у знакомых или во временных центрах.
Ливни нанесли ущерб автомобильным и железным дорогам, системе водоснабжения, предприятиям и магазинам. Приостановлено движение на некоторых участках дорог.
От наводнения сейчас страдает и Китай, напоминает «МИР 24». Пострадали почти 6,5 миллионов человек, сотни тысяч пришлось эвакуировать. Пекин опасается, что паводок, вызванный тайфунами и ливнями, может спровоцировать вспышку инфекционных заболеваний. Ущерб от летних наводнений в Китае уже оценили в четыре миллиарда долларов.
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