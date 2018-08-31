Большая вода затопила 1500 зданий в Южной Корее

Известно о гибели из-за высокой воды, по меньшей мере, одного человека в Сеуле . Наводнение застигло врасплох мужчину за рулем, автомобилист утонул в своей машине.

Десятки людей в разных регионах страны вынуждены покинуть свои дома и укрываться у знакомых или во временных центрах.

Ливни нанесли ущерб автомобильным и железным дорогам, системе водоснабжения, предприятиям и магазинам. Приостановлено движение на некоторых участках дорог.

От наводнения сейчас страдает и Китай, напоминает «МИР 24». Пострадали почти 6,5 миллионов человек, сотни тысяч пришлось эвакуировать. Пекин опасается, что паводок, вызванный тайфунами и ливнями, может спровоцировать вспышку инфекционных заболеваний. Ущерб от летних наводнений в Китае уже оценили в четыре миллиарда долларов.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ