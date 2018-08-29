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Три человека пострадали при пожаре в жилом доме в Челябинской области
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Три человека пострадали при пожаре в жилом доме в Челябинской области 

ТАСС + ещё 2 23 часа назад
ТАСС, 29 августа. Двое взрослых и ребенок пострадали при пожаре в многоквартирном доме в городе Златоусте Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
"Днем в среду поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Мельнова, дом 8, в Златоусте. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС, которые в 14:02 (12:02 мск) ликвидировали открытое горение. По предварительным данным, в результате пожара пострадала девочка 2010 года рождения и двое взрослых", — сказал собеседник агентства.
По его словам, до приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 36 человек.
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