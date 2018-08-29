Три человека пострадали при пожаре в жилом доме в Челябинской области

"Днем в среду поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Мельнова, дом 8, в Златоусте. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС, которые в 14:02 (12:02 мск) ликвидировали открытое горение. По предварительным данным, в результате пожара пострадала девочка 2010 года рождения и двое взрослых", — сказал собеседник агентства.

По его словам, до приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 36 человек.