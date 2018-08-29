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В Татарстане отменили введенный из-за засухи режим ЧС
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В Татарстане отменили введенный из-за засухи режим ЧС 

Rambler News Service + ещё 1 22 часа назад
В 17 районах Татарстана отменили введенный в начале августа из-за засухи режим чрезвычайной ситуации, пишет Inkazan.ru со ссылкой на соответствующее распоряжение главы региона.
Решение было принято после устранения угрозы продовольственной безопасности. Также в Татарстане завершили мероприятия по преодолению последствий ЧС.
Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи ввели в районах Татарстана 6 августа.
Ранее в июле Rostovgazeta.ru сообщала, что в Ростовской области зафиксировали гибель 69 тыс. гектаров сельскохозяйственных посевов из-за засухи.
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