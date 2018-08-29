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Депутат ЗакСа пожаловался Полтавченко на систему смс-оповещений МЧС
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Депутат ЗакСа пожаловался Полтавченко на систему смс-оповещений МЧС 

АиФ Санкт-Петербург + ещё 2 29 августа 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев пожаловался губернатору Георгию Полтавченко на систему смс-оповещения МЧС во время урагана.
Сильный ветер бушевал в северной столице 20 и 21 августа. В результате на Дворцовой площади обрушились строительные леса с арки Главного штаба. В ЧП пострадали три человека. При этом сообщения о приближении стихии получают только абоненты МегаФон и Yota.
Он направил соответствующее обращение в Смольный.
«Прошу вас вновь обратить внимание на то, что информирование граждан об ухудшении погодных условий происходит не в полном объеме и рассмотреть соответствующий вопрос на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», — заявил парламентарий.
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