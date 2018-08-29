Депутат ЗакСа пожаловался Полтавченко на систему смс-оповещений МЧС

Сильный ветер бушевал в северной столице 20 и 21 августа. В результате на Дворцовой площади обрушились строительные леса с арки Главного штаба. В ЧП пострадали три человека. При этом сообщения о приближении стихии получают только абоненты МегаФон и Yota

Он направил соответствующее обращение в Смольный.

«Прошу вас вновь обратить внимание на то, что информирование граждан об ухудшении погодных условий происходит не в полном объеме и рассмотреть соответствующий вопрос на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», — заявил парламентарий.