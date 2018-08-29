Рейс Москва — Душанбе вернулся в аэропорт «Жуковский» из-за драки пассажиров на борту

На борту самолета « Уральских авиалиний » подрались пассажиры, один из которых во время драки начал угрожать якобы имеющейся у него бомбой.

Пассажиры рейса Москва — Душанбе начали драку прямо на борту самолета. Как известно, пострадала стюардесса.

Сообщается, что на борту самолета А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» подрались пассажиры, один из которых во время драки начал угрожать якобы имеющейся у него бомбой. Об этом сообщает «Интерфакс».

Разнять дерущихся силами бортпроводников не удалось. Одна из стюардесс получила травму лица. После этого и поступающих от участника драки угроз, командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт «Жуковский», откуда произошел вылет.