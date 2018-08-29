Пять членов одной семьи погибли при обрушении дома на западе Непала

Катманду , 29 августа / Синьхуа / — Пять членов одной семьи погибли во вторник ночью при обрушении их дома в районе Сальян на западе Непала . Об этом сообщил в среду корр. Синьхуа начальник местной полиции Бирендра Бахадур Шахи.

По его словам, трагедия произошла в удаленной деревне Сетогуранс на территории муниципалитета Багачаур. В результате погибли 40-летний мужчина, его 35-летняя жена, две их дочери 6 и 7 лет, а также 4-летний сын. 11-летняя дочь получила травмы.

Причиной обрушения дома стал оползень, вызванный сильными ливнями.

Департамент гидрологии и метеорологии Непала рекомендовал населению сохранять бдительность во время мощных дождей. В ряде районов страны возможны наводнения. —0—