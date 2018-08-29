Ещё
Пять членов одной семьи погибли при обрушении дома на западе Непала
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пять членов одной семьи погибли при обрушении дома на западе Непала 

ИА Синьхуа 29 августа 2018
Катманду, 29 августа /Синьхуа/ — Пять членов одной семьи погибли во вторник ночью при обрушении их дома в районе Сальян на западе Непала. Об этом сообщил в среду корр. Синьхуа начальник местной полиции Бирендра Бахадур Шахи.
По его словам, трагедия произошла в удаленной деревне Сетогуранс на территории муниципалитета Багачаур. В результате погибли 40-летний мужчина, его 35-летняя жена, две их дочери 6 и 7 лет, а также 4-летний сын. 11-летняя дочь получила травмы.
Причиной обрушения дома стал оползень, вызванный сильными ливнями.
Департамент гидрологии и метеорологии Непала рекомендовал населению сохранять бдительность во время мощных дождей. В ряде районов страны возможны наводнения. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Пожар произошел в здании ЦБ РФ -- СМИ Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на индонезийском острове Ломбок В Китае объявлено "синее" предупреждение в связи с проливными дождями
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Иосиф Кобзон378
Умер Иосиф Кобзон132
Российские пенсии сравнили с мировыми937
Владимир Меньшов госпитализирован19
Табаков лишил детей наследства20
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
00:32
Лукашенко согласовал встречу с Путиным
Политика
05:11
Пока вы спали: в России начнут новую «стройку века»
Общество
02:53
Табаков лишил детей наследства
Шоу-бизнес
01:02
Владимир Меньшов госпитализирован
Шоу-бизнес Общество
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение