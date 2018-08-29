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В Колпнянском районе добровольцы помогли потушить пожар
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В Колпнянском районе добровольцы помогли потушить пожар 

РИА 57 29 августа 2018
Фото: РИА 57
Возгорание хозпостройки в деревне Греково Колпнянского района Орловской области произошло накануне, 28 августа, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 13.28. На месте происшествия работали сотрудники ПСЧ-23, в тушении пожара также принимали участие два добровольца. Существовала угроза распространения огня рядом стоящий жилой дом, но пожарным удалось спасти его от возгорания.
В результате пожара хозяйственная постройка сгорела полностью, произошло обрушение крыши. Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе МЧС. Причину пожара и размер ущерба устанавливают специалисты. По факту пожара проводится проверка.
Сообщение В Колпнянском районе добровольцы помогли потушить пожар появились сначала на РИА 57.
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