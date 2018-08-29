Сотрудники МЧС в Приморье спасли собаку, двое суток просидевшую на дереве посреди реки

"Это сотрудники специализированной пожарно-спасательной части Владивостока, у которых есть соответствующая подготовка и экипировка для выполнения самых разных задач. Мы их называем «спецназ». Вчера, после выполнения оперативных задач они уже направлялись в свой лагерь. Но в районе поселка Синельниково местные жители попросили их остановиться и снять с дерева собаку, застрявшую там в паводок", — рассказали в пресс-службе.

Для спасения животного специально организовали группу из четырех человек, один их членов которой с веревкой спустился в реку и освободил животное, после чего передал его местным жителям. Как сообщили участники операции в местных социальных сетях, за собакой они наблюдали двое суток, пока не появилась помощь. Сразу после вызволения пса доставили на осмотр к ветеринару. Его хозяин был неизвестен, но неравнодушные жители Синельникова оставили собаку себе.

В Приморском крае продолжается наводнение из-за непрекращающихся с 21 августа дождей. По информации МЧС, в среду остаются подтопленными семь населенных пунктов в Уссурийском городском округе, Михайловском, Надеждинском и Октябрьском районах. За сутки от воды освободился Черниговский район, вода ушла из 126 домов и 81 придомовой территории. Подтопленными остаются 145 жилых домов и 247 придомовых территории.