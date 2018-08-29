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В четверг в Рязани снова будет сильная жара — МЧС
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В четверг в Рязани снова будет сильная жара — МЧС
АиФ Рязань
1 час назад
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АиФ Рязань
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 30 августа на территории Рязанской области местами сохранится жара, предупреждает пресс-служба регионального
МЧС
.
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