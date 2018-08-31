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Ближайшие три дня в Рязани сохранится сильная жара — МЧС
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Ближайшие три дня в Рязани сохранится сильная жара — МЧС 

АиФ Рязань + ещё 1 10 минут назад
Фото: АиФ Рязань
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 31 августа, а также 1 и 2 сентября на территории Рязанской области сохранится сильная жара, предупреждает региональное МЧС.
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