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Ближайшие три дня в Рязани сохранится сильная жара — МЧС
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Ближайшие три дня в Рязани сохранится сильная жара — МЧС
АиФ Рязань
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ещё 1
10 минут назад
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АиФ Рязань
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 31 августа, а также 1 и 2 сентября на территории Рязанской области сохранится сильная жара, предупреждает региональное
МЧС
.
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