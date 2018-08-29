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Туризм Кералы и Муннара сильно пострадал от беспрецедентного наводнения
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Туризм Кералы и Муннара сильно пострадал от беспрецедентного наводнения 

Национальный Туристический Союз 29 августа 2018
Фото: Национальный Туристический Союз
Сильнейшее наводнение критически повлияло на количество туристов в одном из красивейших городов Кералы — Муннаре. В колониальные времена это место пользовалось исключительной популярностью среди состоятельных англичан.
Власти Муннара ожидали, что в нынешнем году десятки тысяч туристов посетят этот холмистый город в период между августом и октябрем, чтобы полюбоваться цветением нилакуринджи — удивительно красивого цветка насыщенного фиолетового оттенка. Однако сейчас Муннар закрыт для туристов, так как все три пути, соединяющие его с внешним миром, недоступны из-за наводнения. При этом местная администрация прикладывала максимум усилий для привлечения путешественников: активно рекламировала Муннар, улучшала дороги и организовывала парковки. Но все мероприятия себя не оправдали из-за разбушевавшейся стихии.
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