Туризм Кералы и Муннара сильно пострадал от беспрецедентного наводнения

Сильнейшее наводнение критически повлияло на количество туристов в одном из красивейших городов Кералы — Муннаре. В колониальные времена это место пользовалось исключительной популярностью среди состоятельных англичан.

Власти Муннара ожидали, что в нынешнем году десятки тысяч туристов посетят этот холмистый город в период между августом и октябрем, чтобы полюбоваться цветением нилакуринджи — удивительно красивого цветка насыщенного фиолетового оттенка. Однако сейчас Муннар закрыт для туристов, так как все три пути, соединяющие его с внешним миром, недоступны из-за наводнения. При этом местная администрация прикладывала максимум усилий для привлечения путешественников: активно рекламировала Муннар, улучшала дороги и организовывала парковки. Но все мероприятия себя не оправдали из-за разбушевавшейся стихии.