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Площадь тления в очаге природного пожара под Владимиром снизилась вдвое, до 150 га — МЧС
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Площадь тления в очаге природного пожара под Владимиром снизилась вдвое, до 150 га — МЧС 

Авторадио 1 час назад
Специалистам удалось вдвое снизить площадь активного тления в очаге крупного природного пожара в Петушинском районе Владимирской области — с 300 до 150 гектаров, сообщил РИА Новости представитель МЧС. Однако задымление продолжается. В его зону могут попасть шесть населенных пунктов. Ранее Росавтодор информировал о сильном задымлении из-за природного пожара на участке со 104-го по 111-й километр федеральной трассы М-7 «Волга» в Петушинском районе. Из-за низкой видимости на этом участке дороги скоростной режим ограничен 70 километрами в час. Проводится круглосуточный мониторинг экологической обстановки. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе в жилой зоне не зафиксировано.
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