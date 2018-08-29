В Знаменском районе при пожаре обрушилась кровля жилого дома

Возгорание в селе Ждимир Знаменского района Орловской области произошло накануне утром, 28 августа, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.

Сообщение о пожаре в жилом доме поступило на номер службы спасения 101 в 09.29. Когда на место происшествия прибыли огнеборцы, строение горело по всей площади, произошло обрушение мансарды и кровли. Однако угрозы распространения на соседние строения не было.

На месте работали сотрудники трех пожарно-спасательных подразделений: ПСЧ-22, 35, 14. В тушении принимали участие 3 добровольца. Возгорание было ликвидировано. В результате пожара местами выгорела кровля дома и мансарды, частично огонь повредил деревянный пристрой. Пожарным удалось спасти, расположенные рядом хозпостройки.

Погибших и пострадавших нет, уточнили в пресс-службе регионального МЧС. По факту пожара проводится проверка. Специалисты выясняют причины и подсчитывают материальный ущерб.