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В Знаменском районе при пожаре обрушилась кровля жилого дома
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В Знаменском районе при пожаре обрушилась кровля жилого дома 

РИА 57 29 августа 2018
Фото: РИА 57
Возгорание в селе Ждимир Знаменского района Орловской области произошло накануне утром, 28 августа, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.
Сообщение о пожаре в жилом доме поступило на номер службы спасения 101 в 09.29. Когда на место происшествия прибыли огнеборцы, строение горело по всей площади, произошло обрушение мансарды и кровли. Однако угрозы распространения на соседние строения не было.
На месте работали сотрудники трех пожарно-спасательных подразделений: ПСЧ-22, 35, 14. В тушении принимали участие 3 добровольца. Возгорание было ликвидировано. В результате пожара местами выгорела кровля дома и мансарды, частично огонь повредил деревянный пристрой. Пожарным удалось спасти, расположенные рядом хозпостройки.
Погибших и пострадавших нет, уточнили в пресс-службе регионального МЧС. По факту пожара проводится проверка. Специалисты выясняют причины и подсчитывают материальный ущерб.
Сообщение В Знаменском районе при пожаре обрушилась кровля жилого дома появились сначала на РИА 57.
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