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Лесные пожары добрались до Ярославской области
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Лесные пожары добрались до Ярославской области 

76.ru 29 августа 2018
Фото: 76.ru
Чтобы пожар не распространялся, сделали противопожарные рвы  Пожар в лесу Переславского района разгорелся вчера около шести часов вечера. Бороться с огнём в районе посёлка Кубринск отправились 28 спасателей, в том числе сотрудников лесной охраны, и 9 пожарных машин.
Меньше часа потребовалось на то, чтобы полностью потушить огонь и не дать ему разгореться снова.
— Пожар полностью ликвидировали на площади один гектар, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Пострадавшие не зарегистрированы.
Причину пожара сейчас выясняют специалисты.
В выходные ярославцы почувствовали запах гари. В МЧС подтвердили, что его причина — сильные лесные пожары на сотни гектаров в соседней Владимирской области, и рассказали, велика ли угроза пожаров в Ярославской области.
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