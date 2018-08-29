Лесные пожары добрались до Ярославской области

Чтобы пожар не распространялся, сделали противопожарные рвы Пожар в лесу Переславского района разгорелся вчера около шести часов вечера. Бороться с огнём в районе посёлка Кубринск отправились 28 спасателей, в том числе сотрудников лесной охраны, и 9 пожарных машин.

Меньше часа потребовалось на то, чтобы полностью потушить огонь и не дать ему разгореться снова.

— Пожар полностью ликвидировали на площади один гектар, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Пострадавшие не зарегистрированы.

Причину пожара сейчас выясняют специалисты.

В выходные ярославцы почувствовали запах гари. В МЧС подтвердили, что его причина — сильные лесные пожары на сотни гектаров в соседней Владимирской области, и рассказали, велика ли угроза пожаров в Ярославской области.