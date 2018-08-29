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Ландшафтный пожар на краю Ростова оставил без света 10 тыс. человек
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Ландшафтный пожар на краю Ростова оставил без света 10 тыс. человек 

Деловое сообщество 29 августа 2018
Ландшафтный пожар, который произошел накануне, во вторник, 28 августа, на улице Кумженской на западной окраине Ростова-на-Дону, повредил линии электропередач. К данному моменту энергоснабжение восстановлено, рассказали в региональном управлении МЧС.
«В результате пожара огнем повреждены линии электропередач 110 кВ, вследствие чего было нарушено энергоснабжение в Железнодорожном районе города Ростова-на-Дону (916 жилых домов с населением более 9,6 тыс. человек). В 22.36 мск вторника энергоснабжение восстановлено», — рассказали в ведомстве.
Огонь распространялся на площадь 10 га, по состоянию на утро среды площадь горения составляет 1200 кв м. К тушению пожара на улице Кумженской в Ростове привлекалось 133 человека личного состава и 29 единиц спецтехники. В готовность к реагированию приведен вертолет Ми-8 МЧС России. Обстановка с пожаром стабилизирована.
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