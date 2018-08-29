Ландшафтный пожар на краю Ростова оставил без света 10 тыс. человек

Ландшафтный пожар, который произошел накануне, во вторник, 28 августа, на улице Кумженской на западной окраине Ростова-на-Дону , повредил линии электропередач. К данному моменту энергоснабжение восстановлено, рассказали в региональном управлении МЧС

«В результате пожара огнем повреждены линии электропередач 110 кВ, вследствие чего было нарушено энергоснабжение в Железнодорожном районе города Ростова-на-Дону (916 жилых домов с населением более 9,6 тыс. человек). В 22.36 мск вторника энергоснабжение восстановлено», — рассказали в ведомстве.

Огонь распространялся на площадь 10 га, по состоянию на утро среды площадь горения составляет 1200 кв м. К тушению пожара на улице Кумженской в Ростове привлекалось 133 человека личного состава и 29 единиц спецтехники. В готовность к реагированию приведен вертолет Ми-8 МЧС России. Обстановка с пожаром стабилизирована.