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Синоптики пообещали усиление урагана «Норман» в Тихом океане
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Синоптики пообещали усиление урагана «Норман» в Тихом океане 

РИА Новости + ещё 1 7 часов назад
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ураган «Норман» в Тихом океане значительно усилится в четверг, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
По данным метеорологов, сейчас ураган находится примерно в 885 километрах от южной оконечности мексиканского штата Нижняя Калифорния и движется к западу со скоростью 13 километров в час  Максимальная скорость порывов ветра доходит до 140 километров в час. По шкале Саффира-Симпсона урагану присвоена первая категория.
Если скорость ветра превысит 150 километров в час, то категория урагана будет повышена до второй, при 180 — до третьей, при 210 — до четвертой. Пятая, самая «опасная» категория, присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
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