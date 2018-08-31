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Вулкан Эбеко устроил в Северо-Курильске пургу из пепла и камнепад
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Вулкан Эбеко устроил в Северо-Курильске пургу из пепла и камнепад 

Вести.Ru + ещё 14 23 часа назад
Фото: Вести.Ru
Один из самых активных вулканов Курильских островов Эбеко второй раз за несколько дней выбросил столб пепла на высоту 6 километров. В Северо-Курильске прошел пеплопад. Спасатели и медики рекомендуют жителям носить респираторы и марлевые повязки.
Извержение вулкана Эбеко, который находится всего в 7 километрах от Северо-Курильска, продолжается около двух лет. Но в последнюю неделю его активность усилилась. За это время произошло более 20 пепловых выбросов. Впрочем, и это еще не предел. Весной 2018 года вулканологи фиксировали по 10 таких событий в день, а еще раньше бывало и до 40 выбросов пепла и камней ежесуточно.
Эбеко сложный стратовулкан, в высоту он достигает 1156 метров. Имеет три соприкасающихся друг с другом кратера диаметром по 250-350 метров. В этот раз выбросы наблюдаются из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
Камнепады, устроенные Эбеко в последние дни, ущерба Северокурильску не нанесли, а вот пеплопады оказались довольно сильными. На машинах и домах слой пепла в 1-2 сантиметра, а в ближайших к вулкану точках стало появляться что-то похожее на небольшие пепловые сугробы. Специалисты успокаивают: на данный момент жизнедеятельность вулкана серьезной опасности для жителей Северо-Курильска не представляет.
"Все-таки содержание пепла не очень большое, и выбросы происходят не постоянно, а изредка. Успевает одно облако рассеяться, пока следующий выброс проявится. То есть сильной опасности пока не наблюдаем", — рассказала Ольга Гирина, руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.
Редкие кадры: в Северо-Курильске наблюдали пургу, только вместо снега в воздух поднимало пепел. С начала рабочей недели преобладающим направлением ветра было северо-западное, то есть пепел сносило в сторону города. В ближайшее время в регион придет циклон. Сильные дожди должны очистить атмосферу.
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