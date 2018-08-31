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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил шестикилометровый столб дыма
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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил шестикилометровый столб дыма 

РИА Новости + ещё 13 8 часов назад
Фото: Вести.Ru
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 авг — РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в пятницу выбросил столб дыма на высоту шесть километров, сообщил РИА Новости сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Леонид Котенко.
"Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в пятницу выбросил столб дыма на высоту шесть километров. Выбросы наблюдаются из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году", — пояснил собеседник агентства.
По его словам, выбросы содержат вредные вещества, по этой причине находиться у подножия огнедышащей горы сейчас опасно для здоровья.
"Однако жизни жителей Парамушира ничего не угрожает — магматической составляющей нет, селевые потоки из-за отсутствия снега не ожидаются", — отметил ученый.
По информации Котенко, активная деятельность вулкана началась на прошлой неделе. Однако выбросы колебались по высоте от 2,5 до 4 километров. Подобное мощное извержение не наблюдалось последние полтора года. Единственный населенный пункт на Парамушире — город Северо-Курильск — засыпало пеплом и крошечными камнями.
"Подобные извержения на Эбеко наблюдались в 1934 и 1991 годах", — заключил собеседник агентства.
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