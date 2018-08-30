Ещё
На Курилах зафиксирован камнепад при выбросе пепла вулканом Эбеко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Курилах зафиксирован камнепад при выбросе пепла вулканом Эбеко 

ТАСС + ещё 2 9 часов назад
Фото: Дальний Восток
ТАСС, 30 августа. Очередной выброс пепла активизировавшимся вулканом Эбеко на острове Парамушир сопровождался камнепадом, который не причинил ущерба расположенному в шести километрах городу Северо-Курильск. Об этом сообщил ТАСС ведущий инженер Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Леонид Котенко.
Эбеко расположен в северной части острова, его высота составляет 1156 метров. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года. В среду сообщалось об очередном выбросе пепла, который ветер принес в Северо-Курильск. Власти рекомендовали населению надевать респираторы и маски, чтобы защититься от распыленных в воздухе веществ.
"Минувшей ночью на вулкане зафиксирован выброс пепла, песка и кусков породы. Радиус падения камней составил один километр, так что Северо-Курильску он не угрожал. В городе при этом выпал пепел и песок диаметром 1,5-2 мм", — рассказал Котенко.
По словам главы лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Александра Рыбина, в последние две недели наблюдается рост активности Эбеко. На прошлой неделе он сделал 20 выбросов пепла, на этой неделе, вероятно, их количество будет таким же.
"Вчера в 23:34 (15:34 мск) был сильный выброс до шести километров в высоту, и сегодня в 08:35 (00:35 мск) также зафиксирован мощный выброс. Сейчас мы наблюдаем за вулканом с помощью видеокамеры и со спутника, но этого недостаточно для комплексной оценки состояния вулкана. Поэтому сделать достоверный прогноз, как будет развиваться ситуация, сейчас мы не можем. Необходима комплексная система мониторинга и соответствующее оборудование", — сказал Рыбин.
ТАСС: последние новости
СМИ: число жертв взрыва на Филиппинах возросло до двух "Аэрофлот" намерен получить в ближайшие годы еще 50 самолетов SSJ-100 Первую гуманитарную помощь получили жители пострадавших от наводнения районов Приморья
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Иосиф Кобзон377
Умер Иосиф Кобзон128
Российские пенсии сравнили с мировыми931
Владимир Меньшов госпитализирован18
Табаков лишил детей наследства20
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
00:32
Лукашенко согласовал встречу с Путиным
Политика
05:11
Пока вы спали: в России начнут новую «стройку века»
Общество
02:53
Табаков лишил детей наследства
Шоу-бизнес
01:02
Владимир Меньшов госпитализирован
Шоу-бизнес Общество
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение