На Курилах зафиксирован камнепад при выбросе пепла вулканом Эбеко

ТАСС , 30 августа. Очередной выброс пепла активизировавшимся вулканом Эбеко на острове Парамушир сопровождался камнепадом, который не причинил ущерба расположенному в шести километрах городу Северо-Курильск . Об этом сообщил ТАСС ведущий инженер Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Леонид Котенко.

Эбеко расположен в северной части острова, его высота составляет 1156 метров. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года. В среду сообщалось об очередном выбросе пепла, который ветер принес в Северо-Курильск. Власти рекомендовали населению надевать респираторы и маски, чтобы защититься от распыленных в воздухе веществ.

"Минувшей ночью на вулкане зафиксирован выброс пепла, песка и кусков породы. Радиус падения камней составил один километр, так что Северо-Курильску он не угрожал. В городе при этом выпал пепел и песок диаметром 1,5-2 мм", — рассказал Котенко.

По словам главы лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Александра Рыбина, в последние две недели наблюдается рост активности Эбеко. На прошлой неделе он сделал 20 выбросов пепла, на этой неделе, вероятно, их количество будет таким же.

"Вчера в 23:34 (15:34 мск) был сильный выброс до шести километров в высоту, и сегодня в 08:35 (00:35 мск) также зафиксирован мощный выброс. Сейчас мы наблюдаем за вулканом с помощью видеокамеры и со спутника, но этого недостаточно для комплексной оценки состояния вулкана. Поэтому сделать достоверный прогноз, как будет развиваться ситуация, сейчас мы не можем. Необходима комплексная система мониторинга и соответствующее оборудование", — сказал Рыбин.