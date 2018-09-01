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Активность вулкана Эбеко продлится около трех месяцев
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Активность вулкана Эбеко продлится около трех месяцев 

Газета.Ru + ещё 15 14 часов назад
Фото: 360tv.ru
Жители Северо-Курильска на острове Парамушир страдают от пеплопада. На вулкане Эбеко началось мощное извержение, которое продлится два-три месяца, сообщает телеканал «360».
Власти советуют местному населению защищаться от распыленных веществ в воздухе масками и респираторами.
"По информации, предоставленной учеными, в таком режиме вулкан может находиться еще два-три месяца, однако извержение лавы вулканологи не прогнозируют", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Жители и гости Северо-Курильска могут получить в центральной районной больнице кислородный коктейль, который поможет снизить негативный эффект для здоровья от активности вулкана.
Специалисты МЧС следят за вулканической активностью и состоянием воздуха.
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