Активность вулкана Эбеко продлится около трех месяцев

Жители Северо-Курильска на острове Парамушир страдают от пеплопада. На вулкане Эбеко началось мощное извержение, которое продлится два-три месяца, сообщает телеканал «360».

Власти советуют местному населению защищаться от распыленных веществ в воздухе масками и респираторами.

"По информации, предоставленной учеными, в таком режиме вулкан может находиться еще два-три месяца, однако извержение лавы вулканологи не прогнозируют", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Жители и гости Северо-Курильска могут получить в центральной районной больнице кислородный коктейль, который поможет снизить негативный эффект для здоровья от активности вулкана.