Туристический сектор Непала за год заработал 643 млн долл., увеличив показатель на 14,6 проц.

Катманду , 29 августа / Синьхуа / — Доходы туристического сектора Непала за 2017-2018 финансовый год, завершившийся в середине июля, составили 643 млн долларов США, увеличившись на 14,6 проц. по сравнению с предыдущим периодом. Такие цифры сообщило Центральное статистическое управление страны во вторник.

По информации ведомства, туристическая отрасль уже перестала ощущать влияние землетрясения 2015 года и демонстрирует уверенные темпы роста. За 2017-2018 финансовый год иностранные гости посещали Непал 940 тысяч раз.

В начале августа правительство страны обнародовало пятилетний план действий по развитию туризма. Его цель — увеличить число зарубежных гостей. Для ее реализации власти определили три основных направления: завершить проект строительства аэропорта, разработать новые туристические маршруты, а также расширить связи с регионами-поставщиками туристов. —0—