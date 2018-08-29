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Туристический сектор Непала за год заработал 643 млн долл., увеличив показатель на 14,6 проц.
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Туристический сектор Непала за год заработал 643 млн долл., увеличив показатель на 14,6 проц. 

ИА Синьхуа + ещё 1 29 августа 2018
Катманду, 29 августа /Синьхуа/ — Доходы туристического сектора Непала за 2017-2018 финансовый год, завершившийся в середине июля, составили 643 млн долларов США, увеличившись на 14,6 проц. по сравнению с предыдущим периодом. Такие цифры сообщило Центральное статистическое управление страны во вторник.
По информации ведомства, туристическая отрасль уже перестала ощущать влияние землетрясения 2015 года и демонстрирует уверенные темпы роста. За 2017-2018 финансовый год иностранные гости посещали Непал 940 тысяч раз.
В начале августа правительство страны обнародовало пятилетний план действий по развитию туризма. Его цель — увеличить число зарубежных гостей. Для ее реализации власти определили три основных направления: завершить проект строительства аэропорта, разработать новые туристические маршруты, а также расширить связи с регионами-поставщиками туристов. —0—
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