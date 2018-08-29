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В Ростове более 130 пожарных тушили пожар третьего ранга на площади 10 гектар
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В Ростове более 130 пожарных тушили пожар третьего ранга на площади 10 гектар 

Ростовские Вести 29 августа 2018
Крупный ландшафтный пожар распространившийся на площади 10 гектар произошел вчера, 28 августа в районе Кумженской рощи. По информации МЧС сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 15.24. Уже ближе к вечеру (в 18.22) спасателями был объявлен ранг пожара № 2, а спустя еще час (в 19.35) был объявлен ранг пожара №3. Из-за быстрого распространения возникла угроза возгорания СНТ «Донстрой» и «Рыбник». Сейчас угроза распространения на строения отсутствует. Обстановка стабилизировалась. Для ликвидации пожара от МЧС было задействовано 133 человека личного состава и 29 единиц спецтехники.
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