В Ростове более 130 пожарных тушили пожар третьего ранга на площади 10 гектар 

Крупный ландшафтный пожар распространившийся на площади 10 гектар произошел вчера, 28 августа в районе Кумженской рощи. По информации МЧС сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 15.24. Уже ближе к вечеру (в 18.22) спасателями был объявлен ранг пожара № 2, а спустя еще час (в 19.35) был объявлен ранг пожара №3. Из-за быстрого распространения возникла угроза возгорания СНТ «Донстрой» и «Рыбник». Сейчас угроза распространения на строения отсутствует. Обстановка стабилизировалась. Для ликвидации пожара от МЧС было задействовано 133 человека личного состава и 29 единиц спецтехники.