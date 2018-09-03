Тайфун «Джеби» принесет в Приморье ураган 

Пострадавшим от наводнения жителям Приморского края выплатят 36 миллионов рублей компенсаций. Об этом рассказал «России 24» временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. На минувшей неделе Приморье пережило сильнейший паводок, в некоторых районах объявили режим чрезвычайной ситуации. Четыре населенных пункта остаются подтопленными до сих пор. Между тем, жителей Приморья снова ожидает опасное ухудшение погоды. Сегодня и завтра в регионе обещают ураганный ветер, ливни и опасное волнение на море. Их принесет тайфун «Джеби», который приближается к побережью, передает НТВ. По прогнозу синоптиков, с 3 по 5 сентября ожидаются ливни, которые могут привести к разливу рек. На юго-востоке и востоке края за 12 часов может выпасть от 70 до 140 мм осадков. Уровень воды в реках может подняться более чем на 2 метра. Постепенное улучшение погоды ожидается с 5 сентября.