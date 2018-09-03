«Джеби» обрушит на Приморье ураганный ветер и шестиметровые волны

Приморью угрожает новый тайфун, сообщает «МИР 24». На регион обрушатся ураганный ветер и шестиметровые волны.

По данным синоптиков, уже во вторник тайфун «Джеби» покинет остров Хонсю и войдет в Японское море. Стихия пройдет по восточному побережью Приморского края.

На регион обрушатся сильные ливни и ураганный ветер. Уровень воды в реках может подняться более чем на два метра.

Жителям края рекомендовали по возможности оставаться дома и воздержаться от поездок.

Постепенное улучшение погоды ожидается с 5 сентября.

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