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«Джеби» обрушит на Приморье ураганный ветер и шестиметровые волны
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«Джеби» обрушит на Приморье ураганный ветер и шестиметровые волны 

Мир24 + ещё 19 4 часа назад
Фото: Primpress
Приморью угрожает новый тайфун, сообщает «МИР 24». На регион обрушатся ураганный ветер и шестиметровые волны.
По данным синоптиков, уже во вторник тайфун «Джеби» покинет остров Хонсю и войдет в Японское море. Стихия пройдет по восточному побережью Приморского края.
На регион обрушатся сильные ливни и ураганный ветер. Уровень воды в реках может подняться более чем на два метра.
Жителям края рекомендовали по возможности оставаться дома и воздержаться от поездок.
Постепенное улучшение погоды ожидается с 5 сентября.
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