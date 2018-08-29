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СМИ: в Греции из-за пожара с лайнера эвакуировали около 1 тыс. человек
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СМИ: в Греции из-за пожара с лайнера эвакуировали около 1 тыс. человек 

ТАСС 29 августа 2018
ТАСС, 29 августа. Более 1 тыс. человек были эвакуированы из-за пожара, возникшего в ночь со вторника на среду на борту пассажирского лайнера. Об этом сообщила газета Proto Thema.
По ее данным, сигнал о задымлении на судне, направлявшемся в порт города Ханья на острове Крит, поступил через 40 минут после отплытия из порта города Пирей вечером во вторник. Экипаж оперативно ликвидировал возгорание, после чего было принято решение вернуться в пункт отправления судна.
На борту находились 875 пассажиров и 141 член экипажа, никто из них не пострадал. Причины возгорания пока неизвестны.
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