СМИ: число жертв взрыва на Филиппинах возросло до двух

Число жертв взрыва в городе Исулан (провинция Султан-Кударат, остров Минданао) возросло до двух человек. Как сообщил в среду информационный портал Rappler, еще 37 человек получили ранения различной степени тяжести.

По словам представителя полиции города Дэниэла Целестино, в ходе предварительной проверки места происшествия было установлено, что взрывное устройство было заложено под один из мотоциклов, припаркованных возле входа на ночной рынок.

По его словам, к настоящему времени ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за это преступление. Однако полицейский сообщил, что правоохранительные органы уже установили нескольких подозреваемых.

На острове Минданао проживает мусульманское меньшинство, регион считается неспокойным. В течение нескольких десятилетий на Минданао действуют вооруженные группировки исламистской и маоистской направленности, а также преступные банды. На острове Минданао в мае прошлого года после мятежа экстремистов, связанных с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), был введен режим чрезвычайного положения. Он будет оставаться в силе до 31 декабря.

Месяц назад на южном острове Басилан рядом с блокпостом военных взорвалась бомба, заложенная в автофургон. В результате погибли 11 человек, большинство из которых были военнослужащими. Ответственность за тот теракт взяла на себя группировка ИГ.