Власти Пуэрто-Рико озвучили новые данные о жертвах урагана «Мария» 

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Власти Пуэрто-Рико официально повысили число жертв последствий разрушительного урагана «Мария», обрушившегося в сентябре прошлого года на это ассоциированное с США островное государство, до 2975 человек. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).
Это произошло после того, как сотрудники столичного Университета Джорджа Вашингтона ранее в этот же день подготовили доклад, посвященный оценкам числа погибших в результате удара стихии. Именно в этом исследовании, проведенном по заказу властей Пуэрто-Рико, и была приведена указанная цифра.
Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло после этого заявил, что теперь, изучив доклад, правительство государства исходит из того, что жертвами урагана стали 2975 человек. Предыдущее официальное число погибших, обнародованное властями страны в декабре прошлого года, составляло 64 человека.
При этом Росселло подчеркнул, что новое число также не следует считать окончательным. «Правда заключается в том, что еще предстоит много работы», — указал он, добавив, что могут пройти еще месяцы и годы, прежде чем власти страны смогут назвать точное число жертв урагана.
Эксперты Университета Джорджа Вашингтона подсчитали, сколько человек умерли в Пуэрто-Рико с сентября 2017 года по февраль текущего года. Специалисты пришли к заключению, что полученная цифра на 22% превышает средний показатель смертности по этой стране за указанный период времени.
Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико 20 сентября 2017 года, принеся на остров сильные ветра и проливные дожди, которые привели к масштабным наводнениям. В стране после стихийного бедствия возникла острая нехватка продовольствия, питьевой воды и горючего. Согласно подсчетам аналитического агентства Moody's Analytics, ущерб, нанесенный государству, мог составить до $95 млрд