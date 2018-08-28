На окраине Ростова-на-Дону огнём охвачено 7,5 гектаров территории

К 20 часам вечера 28 августа территория, охваченная огнём на окраине Ростова-на-Дону, составила семь с половиной гектаров.

Об этом рассказали в региональном МЧС

Горит любимое место отдыха ростовчан — Кумженская роща.

Первое сообщение о возгорании сухой травы и мусора поступило в 15.24. К 18.22 пожару был присвоен второй ранг сложности.

В 19.35 в МЧС подняли ранг пожара до третьего. К этому моменту площадь пожара составила семь с половиной гектаров.

Спасатели подчеркивают, что угрозы распространения огня на населённые пункты и строения нет. Погибших и пострадавших также нет.

В ликвидации пожара участвуют 82 сотрудника МЧС и 19 единиц техники.