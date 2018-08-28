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На окраине Ростова-на-Дону огнём охвачено 7,5 гектаров территории
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На окраине Ростова-на-Дону огнём охвачено 7,5 гектаров территории 

АиФ Ростов 28 августа 2018
Фото: АиФ Ростов
К 20 часам вечера 28 августа территория, охваченная огнём на окраине Ростова-на-Дону, составила семь с половиной гектаров.
Об этом рассказали в региональном МЧС.
Горит любимое место отдыха ростовчан — Кумженская роща.
Первое сообщение о возгорании сухой травы и мусора поступило в 15.24. К 18.22 пожару был присвоен второй ранг сложности.
В 19.35 в МЧС подняли ранг пожара до третьего. К этому моменту площадь пожара составила семь с половиной гектаров.
Спасатели подчеркивают, что угрозы распространения огня на населённые пункты и строения нет. Погибших и пострадавших также нет.
В ликвидации пожара участвуют 82 сотрудника МЧС и 19 единиц техники.
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