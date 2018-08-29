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В Ростове-на-Дону потушили пять очагов возгорания в районе Кумженской рощи
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В Ростове-на-Дону потушили пять очагов возгорания в районе Кумженской рощи 

РИА Новости + ещё 6 29 августа 2018
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг — РИА Новости, Юлия Насулина. Пожарные ликвидировали возгорание пяти из шести очагов на месте крупного пожара в районе Кумженской рощи в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по области.
Сообщение о возгорании сухой растительности в районе Кумженской рощи поступило около 15.30 мск вторника. В 19.35 мск пожару был присвоен третий ранг. Площадь возгорания составила 10 гектаров.
"Ночью были ликвидированы пять очагов, один из них еще окарауливают. Плюс по одному очагу работа продолжается", — сказал он.
В тушении огня задействованы более 130 человек и около 30 единиц техники.
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