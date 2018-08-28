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Reuters: один человек погиб, более 30 ранены при взрыве бомбы на Филиппинах
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Reuters: один человек погиб, более 30 ранены при взрыве бомбы на Филиппинах 

ТАСС + ещё 1 28 августа 2018
ТАСС, 28 августа. По меньшей мере один человек погиб, 34 ранены в результате взрыва бомбы на уличном празднике на юге Филиппин. Инцидент произошел в понедельник, однако власти объявили о нем только во вторник, передает агентство Reuters. При этом, по его данным, местные телеканалы сообщили, что погибших несколько.
Бомба взорвалась у входа в ресторан возле шоссе в городе Исулан в провинции Султан-Кударат на острове Минданао, сообщает агентство со ссылкой на полицию и армию Филиппин.
Полиция начала расследование, на данном этапе у нее пока нет подозреваемых. Ни одна экстремистская группировка не взяла на себя ответственность за это преступление.
На острове Минданао проживает мусульманское меньшинство, регион считается неспокойным. В течение нескольких десятилетий на Минданао действуют вооруженные группировки исламистской и маоистской направленности, а также преступные банды. На острове Минданао в мае прошлого года после мятежа экстремистов, связанных с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), был введен режим чрезвычайного положения. Оно будет оставаться в силе до 31 декабря.
Месяц назад на другом южном филиппинском острове, Басилан, рядом с блокпостом военных взорвалась бомба, заложенная в автофургон. В результате погибли 11 человек, большинство которых составляют военнослужащие. Ответственность за тот теракт взяла на себя группировка ИГ.
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