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Один человек погиб и более 30 пострадали от взрыва бомбы на Филиппинах
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Один человек погиб и более 30 пострадали от взрыва бомбы на Филиппинах 

Российская Газета + ещё 18 29 августа 2018
Фото: Российская Газета
На юге Филиппин один человек погиб и 34 получили ранения в результате взрыва бомбы у входа в ресторан. Инцидент произошел во время уличного праздника в городе Исулан на острове Минданао.
Взрыв прогремел еще в понедельник, однако, власти объявили о нем лишь спустя сутки, пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Reuters. Отмечается, что по данным местных телеканалов, погибших больше.
Полиция начала расследование инцидента, однако подозреваемых пока нет. Ответственность за взрыв на себя не взяла ни одна экстремистская группировка.
Отмечается, что всего месяц назад на другом филиппинском острове Басилан, рядом с блокпостом военных взорвалась бомба, заложенная в автофургон. В результате погибли 11 человек. Ответственность за тот теракт взяла на себя группировка ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ).
По данным Reuters, на острове Минданао проживает мусульманское меньшинство, регион считается неспокойным. Здесь действуют вооруженные группировки исламистской и маоистской направленности, а также преступные банды. С мая прошлого года на острове введен режим чрезвычайного положения, который действует до 31 декабря. Причина его введения — мятеж экстремистов связанных с ДАИШ.
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