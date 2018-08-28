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Площадь природного пожара на западе Ростова-на-Дону возросла до 7,5 га
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Площадь природного пожара на западе Ростова-на-Дону возросла до 7,5 га 

ТАСС + ещё 11 28 августа 2018
Фото: ТК «Звезда»
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 августа. /ТАСС/. Площадь горения травы в районе Кумженской рощи на западе Ростова-на-Дону возросла до 7,5 га, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
"В 19:35 мск — ранг пожара [вырос до] № 3. Площадь пожара составляет 7,5 га. Угрозы распространения на населенные пункты и строения нет", — говорится в сообщении. Ранее сообщалось про площадь в 5,5 га.
Также в МЧС уточнили, что погибших и пострадавших нет. Для ликвидации пожара от МЧС привлечено 82 человека. Часть жителей Ростова-на-Дону осталась без света из-за пожара.
Кумженская роща находится между реками Дон и Мертвый Донец на окраине города, рядом расположено садоводческое товарищество.
На большей части территории области из-за погодных условий сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).
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