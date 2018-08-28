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В Саратовской области потушили пожар в пункте приема автопокрышек
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В Саратовской области потушили пожар в пункте приема автопокрышек 

РИА Новости + ещё 3 28 августа 2018
Фото: РИА Новости
САРАТОВ, 28 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожарные потушили крупное возгорание в пункте приема использованных автопокрышек на окраине города Маркс Саратовской области, никто не пострадал, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.
Ранее в главке МЧС сообщили, что пожар в пункте по приемке бывшей в употреблении резины поступило на пульт «01» в 15.41 (14.41 мск), в 16.46 огонь локализовали на площади 1 тысяча квадратных метров.
"В 18.22 (17.22 мск) было объявлено о ликвидации. Пострадавших нет", — сказала собеседница агентства.
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