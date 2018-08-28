В Саратовской области потушили пожар в пункте приема автопокрышек

Ранее в главке МЧС сообщили, что пожар в пункте по приемке бывшей в употреблении резины поступило на пульт «01» в 15.41 (14.41 мск), в 16.46 огонь локализовали на площади 1 тысяча квадратных метров.

"В 18.22 (17.22 мск) было объявлено о ликвидации. Пострадавших нет", — сказала собеседница агентства.