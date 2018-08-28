Ещё
Пассажирский Ил превратят в боевую машину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пассажирский Ил превратят в боевую машину 

Вести.Ru 28 августа 2018
Фото: Вести.Ru
Самолет Ил-114-300 могут превратить в воздушный комплекс радиоэлектронной борьбы или разведчика. Эта машина обладает всеми необходимым качествами: может долго кружить на небольшой скорости, хорошо переносит жару и холод, кроме того, ей не нужен полноценный аэродром: самолет способен взлетать даже с грунтовой полосы. Об этом агентству ТАСС рассказал директор программы создания Ил-114 Иван Кабатов.
Ил-114-300 это перспективный турбовинтовой самолет для местных авиалиний. Он может перевозить до 68 пассажиров на расстояние до 2 тысяч километров. Оптимальная скорость полета — 500 километров в час, а высота — около 8 тысяч метров.
Новым пассажирским самолетом уже интересуются ряд авиакомпаний. Сейчас подписан предварительный контракт на 50 машин. В будущем он может вырасти до 100 единиц. А с 2021 года «Ильюшин» планирует выпускать до 12 самолетов Ил-114-300 в год.
Вести.Ru: последние новости
В Бишкеке горит здание филармонии На востоке Грузии горит лес Паводок в Приморье идет на спад
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Иосиф Кобзон379
Умер Иосиф Кобзон154
Российские пенсии сравнили с мировыми958
Владимир Меньшов госпитализирован20
Табаков лишил детей наследства20
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
00:32
Лукашенко согласовал встречу с Путиным
Политика
05:11
Пока вы спали: в России начнут новую «стройку века»
Общество
02:53
Табаков лишил детей наследства
Шоу-бизнес
01:02
Владимир Меньшов госпитализирован
Шоу-бизнес Общество
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение