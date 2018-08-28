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Под Переславлем-Залесским спасатели обнаружили лесной пожар
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Под Переславлем-Залесским спасатели обнаружили лесной пожар 

АиФ 28 августа 2018
Фото: АиФ
Под Переславлем-Залесским в Ярославской области обнаружен лесной пожар. Жители боятся повторения истории Владимирской области. Сейчас в соседнем регионе ввели ограничение скорости на трассе М-7 из-за сильного задымления.
Возгорание началось утром во вторник, 28 августа, около 11 часов. На месте происшествия работают 28 человека личного состава МЧС и 11 единиц техники. В ведомстве утверждают, что угрозы населенным пунктам нет: эвакуация людей не требуется.
Пока пожар не удалось потушить. Горит низовая подстилка леса.
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