В сильном пожаре на улице Крупской серьезно пострадали два человека

Вчера вечером в Костроме на улице Крупской произошел сильный пожар. Есть пострадавшие, сообщает центр гражданской защиты Костромы.

Возгорание началось в квартире дома №27А. Огонь повредил площадь в 20 квадратных метров, выгорели коридор, комнаты. Огненная стихия затронула и соседние квартиры, и лестничные площадки.

Во время пожара пострадали два человека 31 и 37 лет. Они получили термические ожоги и их увезли в реанимацию.

По предварительной причине, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.