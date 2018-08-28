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В сильном пожаре на улице Крупской серьезно пострадали два человека
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В сильном пожаре на улице Крупской серьезно пострадали два человека 

k1news.ru 28 августа 2018
Фото: k1news.ru
Вчера вечером в Костроме на улице Крупской произошел сильный пожар. Есть пострадавшие, сообщает центр гражданской защиты Костромы.
Возгорание началось в квартире дома №27А. Огонь повредил площадь в 20 квадратных метров, выгорели коридор, комнаты. Огненная стихия затронула и соседние квартиры, и лестничные площадки.
Во время пожара пострадали два человека 31 и 37 лет. Они получили термические ожоги и их увезли в реанимацию.
По предварительной причине, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.
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